Трамп назвал разрешение войны в Украине своим главным приоритетом
По словам Трампа, Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией
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Избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Как информирует Barron's, об этом он сказал в интервью французским СМИ.
"Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны несут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", - сказал он, комментируя его главный приоритет на международной арене.
"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - добавил Трамп.
По словам избранного президента США, это "две ситуации, которые мы должны решить, и мы должны решить их быстро".
Он также повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в ситуацию в Сирии.
"Сирии придется позаботиться о себе самой. Мы не будем вмешиваться в дела Сирии", - добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по вопросу войны в Украине и событиям в Сирии.
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