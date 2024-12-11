Орбан заявил, что час обсуждал с Путиным "мирные переговоры"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан час общался с главой Кремля Владимиром Путиным в среду, 11 декабря.

Об этом Орбан заявил в соцсети X (Twitter).

Как рассказал Орбан, в среду, 11 декабря он утром имел "часовой телефонный разговор" с Путиным.

Венгерский премьер заявил о "опасных неделях российско-украинской войны".

"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", – добавил он.

Отметим, глава МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины

Это произошло на следующий день после того, как Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.