Шуховцев: Рыкун бы и Хави с Месси мог бы сказать: Ты беги туда, а ты туда, а я отдам

Легенда украинского вратарского цеха Игорь Шуховцев расхвалил Александра Рыкуна, заявив, что украинец мог бы играть в лучших клубах Европы.

"Рык (Рыкун) был талантом. Шева (Шевченко) не зря спрашивал, чего его раньше в сборную не звали. Рыкуна можно сравнивать с лучшими полузащитниками Европы, кто бы что ни говорил. Просто это было на другом уровне, на других полях.

Сейчас наши игроки больше смотрят, если бы Рыкун раскрылся, был бы в "Реале" одним из лучших. Он бы и Хави с Месси мог бы сказать: "Ты беги туда, а ты туда, а я отдам".

Он играл в бутсах, которые вообще нельзя было на ноги одевать. В кедах, скажем так, отдавал идеальные передачи. Людям нужно было просто бежать, открыться в штрафной и забивать голы", – сказал Шуховцев.