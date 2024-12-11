Полиция прекратила деятельность группировок, которые организовывали договорные матчи по разным видам спорта

Правоохранители прекратили деятельность группировок, участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

Читайте также В Украине могут усилить уголовную ответственность за договорные матчи

Были разоблачены несколько преступных групп. Фигуранты организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для дальнейшего получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы.

Для расширения своего влияния организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно.

Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи.

Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали разные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для устрашения спортсменов, в том числе с использованием оружия. В настоящее время установлено около 10 игроков, пострадавших таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей.

Зная будущий результат игры, злоумышленники лично или через доверенные лица делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. По предварительным подсчетам, доходы от такой деятельности могли составлять миллионы гривен.

Неправомерно полученные средства легализовывались фигурантами путём приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов. Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки.

Стражи порядка 45 одновременных обысков по всей Украине в автомобилях, по адресам регистрации и проживания фигурантов и их возможных сообщников. Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Также киберполицейские зафиксировали цифровые доказательства противоправной деятельности злоумышленников, несмотря на то, что некоторые фигуранты пытались скрыть или уничтожить принадлежащие им гаджеты.

Было открыто уголовное производство, начатое по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одному из организаторов договорных игр уже объявлено подозрение в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Полиция сейчас работает над обнаружением всех участников преступной группы, в том числе находящихся за границей. Также правоохранительные органы занимаются установлением количества потерпевших и окончательных размеров нанесенного ущерба.