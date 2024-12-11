Не Милевский? Артем отреагировал на якобы арест полицией из-за договорных матчей. ВИДЕО

В среду, 11 декабря, Нацполиция заявила о том, что правоохранители прекратили деятельность преступных группировок , участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

Нацпол выложил видео по этому поводу, в котором некоторые телеграм-каналы увидели якобы экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

Впрочем, сам Артем уже отреагировал, выложив в соцсетях видео следующего характера.

Также медиаклуб IGNIS, за который выступает Артем, официально заявил, что информация про причастность Артема – фейк. В IGNIS обещают, что сам Милевский в ближайшее время запишет видеопояснение по этому поводу.