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Не Милевский? Артем отреагировал на якобы арест полицией из-за договорных матчей. ВИДЕО

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Также опровергает домыслы и клуб Артема IGNIS

Не Милевский? Артем отреагировал на якобы арест полицией из-за договорных матчей. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 11 декабря, Нацполиция заявила о том, что правоохранители прекратили деятельность преступных группировок, участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

Нацпол выложил видео по этому поводу, в котором некоторые телеграм-каналы увидели якобы экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

Впрочем, сам Артем уже отреагировал, выложив в соцсетях видео следующего характера.

Также медиаклуб IGNIS, за который выступает Артем, официально заявил, что информация про причастность Артема – фейк. В IGNIS обещают, что сам Милевский в ближайшее время запишет видеопояснение по этому поводу.

Не Милевский? Артем отреагировал на якобы арест полицией из-за договорных матчей. ВИДЕО - изображение 1
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Артем Милевский
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1 голосов
Комментарии
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kernoooo (Perth)
11.12.2024 в 19:16
Интересно какая у него причина что до сих пор все его пуки транслитом?
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0
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Комментарии 2
kernoooo (Perth)
11.12.2024 в 19:16
Интересно какая у него причина что до сих пор все его пуки транслитом?
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
11.12.2024 в 19:04
Снова на Артемку наговорили?
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0
1

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