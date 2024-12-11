Не Милевский? Артем отреагировал на якобы арест полицией из-за договорных матчей. ВИДЕО
Также опровергает домыслы и клуб Артема IGNIS
скриншот
В среду, 11 декабря, Нацполиция заявила о том, что правоохранители
Нацпол выложил видео по этому поводу, в котором некоторые телеграм-каналы увидели якобы экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.
Впрочем, сам Артем уже отреагировал, выложив в соцсетях видео следующего характера.
Также медиаклуб IGNIS, за который выступает Артем, официально заявил, что информация про причастность Артема – фейк. В IGNIS обещают, что сам Милевский в ближайшее время запишет видеопояснение по этому поводу.
Популярное сейчас
- СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Зеленский назвал потери Украины в войне
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 2