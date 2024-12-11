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Не обвиняемый. Известен статус Милевского в деле о договорных матчах

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Артема никто не арестовывал

Не обвиняемый. Известен статус Милевского в деле о договорных матчах

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 11 декабря, Нацполиция заявила о том, что правоохранители прекратили деятельность преступных группировок, участники которых совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

Нацпол выложил видео по этому поводу, в котором некоторые телеграм-каналы увидели якобы экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

Впрочем, по данным РБК-Украина, именно Милю не задерживали и подозрение ему не объявляли. В этом деле он выступает в роли свидетеля.

По словам правоохранителей, фото, которые распространяются в социальных сетях, были сделаны во время обысков несколько месяцев назад.

Напомним, что после "вкида" Милевский лично отреагировал на свое "задержание", о котором писали некоторые СМИ.

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Артем Милевский
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