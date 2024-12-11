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"Зеленский отказался", - Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ "рождественское перемирие"

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Орбан продолжает свою "миротворческую миссию"

"Зеленский отказался", - Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ "рождественское перемирие"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

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Об этом политик написал в соцсети Х, комментируя критику Зеленского относительно его звонка диктатору РФ Путину.

Орбан заявил, что Будапешт в конце венгерского председательства в Совете ЕС решил приложить новые усилия для "достижения мира".

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", - заявляет глава венгерского правительства.

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Политик утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от этой идеи.

"Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли", - добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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