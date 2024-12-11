Сырский: На Покровском направлении жесткие бои, россияне преобладают в живой силе
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Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.
"Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником", - сказал Сырский.
По словам главнокомандующего ВСУ приходится принимать нестандартные решения. "Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", - отметил он.
Он добавил в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.
Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. "Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", - сообщил Сырский.
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