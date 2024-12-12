Пентагон предупредил об очередном применении Россией ракеты Орешник
Могут снова ударить
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Российские оккупационные войска могут на днях снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Она добавила, что США не считают, что эта ракета "изменит правила игры на поле боя", но, по ее словам, россияне "пытаются использовать любое оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину".
Пресс-секретарь Пентагона сказала, что США основывают свое предупреждение на новой оценке разведки, но она не предоставила никаких других деталей, в частности, относительно того, куда именно Россия может нанести удар.
Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Под удар попало предприятие "Южмаш". Запуск провели с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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