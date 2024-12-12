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Почти 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за минувшие сутки

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Под 100 выбитых единиц техники

Почти 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за минувшие сутки

92 ОМБР

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1390 российских оккупантов, 6 танков, 28 бронемашин и 5 артсистем.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 758730 (+1390) человек,
  • танков - 9532 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 19644 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 21072 (+5) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1023 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+0),
  • крылатые ракеты - 2861 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31127 (+54) ед,
  • специальная техника - 3642 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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