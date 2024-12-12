Почти 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за минувшие сутки
Под 100 выбитых единиц техники
92 ОМБР
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1390 российских оккупантов, 6 танков, 28 бронемашин и 5 артсистем.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 758730 (+1390) человек,
- танков - 9532 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 19644 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 21072 (+5) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ПВО - 1023 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+0),
- крылатые ракеты - 2861 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31127 (+54) ед,
- специальная техника - 3642 (+1).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
- ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 2:3. Шахин снова проиграл перестрелку испанскому топу
- Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000