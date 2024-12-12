Журналист – о прекращении прогресса Шапаренко: То же было с Ярмоленко и Цыганковым. Они все пересидели
Настало время для нового шага в карьере
Сергей Болотников считает, что Николай Шапаренко пересидел в "Динамо".
"Такая ситуация происходит у "Динамо" уже не впервые. То же было с Ярмоленко и Цыганковым. Они все пересидели. Если мы говорим о лидерах. Они упустили этот момент. Шапаренко тоже его упустил. Происходит тот же процесс, что с Ярмоленко и Цыганковым”.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Когда ты лидер, а твоего уровня на 80% хватает, чтобы быть лучшим, ты перестаешь прогрессировать. Зачем это делать, если ты лучший в команде и выходишь играть против соперников, которых победишь, даже играя на 80%. Ты просто перестаешь расти. Это естественный процесс”, – отмечает футбольный блогер.
Полузащитник киевлян в текущем сезоне провел 27 матчей в клубе и сборной и записал в актив 13 результативных действий.
Популярное сейчас
- "Где он был на поле в Гельзенкирхене? Где?". Бывший игрок Шахтера сомневается в адекватности цены на звездного хавбека горняков
- Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
- Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1