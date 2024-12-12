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Журналист – о прекращении прогресса Шапаренко: То же было с Ярмоленко и Цыганковым. Они все пересидели

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Настало время для нового шага в карьере

Журналист – о прекращении прогресса Шапаренко: То же было с Ярмоленко и Цыганковым. Они все пересидели

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Сергей Болотников считает, что Николай Шапаренко пересидел в "Динамо".

"Такая ситуация происходит у "Динамо" уже не впервые. То же было с Ярмоленко и Цыганковым. Они все пересидели. Если мы говорим о лидерах. Они упустили этот момент. Шапаренко тоже его упустил. Происходит тот же процесс, что с Ярмоленко и Цыганковым”.

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"Когда ты лидер, а твоего уровня на 80% хватает, чтобы быть лучшим, ты перестаешь прогрессировать. Зачем это делать, если ты лучший в команде и выходишь играть против соперников, которых победишь, даже играя на 80%. Ты просто перестаешь расти. Это естественный процесс”, – отмечает футбольный блогер.

Полузащитник киевлян в текущем сезоне провел 27 матчей в клубе и сборной и записал в актив 13 результативных действий.

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко Сергей Болотников
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Источник:
KDK
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.12.2024 в 09:01
Мабуть те ж саме і з Судаковим в Шахтарі
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
12.12.2024 в 09:01
Мабуть те ж саме і з Судаковим в Шахтарі
Ответить
0
0

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