Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне
"Самое главное - это единство" (с)
Фото: Верес
Главный тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно победы Украины в полномасштабной войне против России.
- Ваше мнение, как военнослужащего ВСУ, как Украине победить в нынешних условиях в войне?
- Это очень трудный вопрос. Наверное, самое главное - это единство. Когда мы вместе - мы непобедимы. Мы обязательно победим, но это будет нам немало стоить, потому что уже есть много погибших и раненых. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что наша нация имеет очень крепкий стержень. Пожелаю здоровья, вдохновения всем тем, кто воюет. Тем, кто не воюет - очень важно помогать Вооруженным Силам Украины, кто чем может, тогда и будет победа.
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