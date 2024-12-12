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Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне

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"Самое главное - это единство" (с)

Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне

Фото: Верес

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно победы Украины в полномасштабной войне против России.

- Ваше мнение, как военнослужащего ВСУ, как Украине победить в нынешних условиях в войне?

- Это очень трудный вопрос. Наверное, самое главное - это единство. Когда мы вместе - мы непобедимы. Мы обязательно победим, но это будет нам немало стоить, потому что уже есть много погибших и раненых. Но я уверен, что все будет хорошо, потому что наша нация имеет очень крепкий стержень. Пожелаю здоровья, вдохновения всем тем, кто воюет. Тем, кто не воюет - очень важно помогать Вооруженным Силам Украины, кто чем может, тогда и будет победа.

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Источник:
https://ukrfootball.ua/exclusive/vazhlivo-ne-pereborshiti-z-inozemcyami-vidverte-interv-yu-verniduba-pro-krivbas-zbirnu-ta-viinu/
Опубликовал: Александр Бураков
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