Золотой мяч Шевченко отправится в турне по Украине - где и когда можно увидеть трофей

Уже 16 декабря "Золотой мяч" Андрея Шевченко отправляется в турне по Украине вместе с Укрзализныцей. Пресс-служба УАФ опубликовала расписание, согласно которому трофей будут демонстрировать в 10-ти городах.

Встречайте на центральных железнодорожных вокзалах в 10-ти городах:

16.12 Краматорск, 10:30 - 15:00

17.12 Тернополь, 11:30 - 13:00

17.12 Хмельницкий, 17:40 - 21:30

18.12 Харьков, 12:30 - 18:30

19.12 Винница, 8:00 - 20:50

20.12 Львов, 8:00 - 20:50

21.12 Запорожье, 15:10 - 20:00

22.12 Днепр, 9:00 - 17:00

23.12 Одесса, 9:30 - 20:00

24.12 Яготин, 9:10 - 16:20

В случае воздушной тревоги вокзал и экспозиция прекращают работу, а посетители должны пройти в укрытие.

До 15 декабря включительно "Золотой мяч" можно увидеть в киевском парке имени Тараса Шевченко.