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Золотой мяч Шевченко отправится в турне по Украине - где и когда можно увидеть трофей

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Престижную награду можно будет увидеть в 10-ти городах

Золотой мяч Шевченко отправится в турне по Украине - где и когда можно увидеть трофей

Фото: uaf.ua

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Уже 16 декабря "Золотой мяч" Андрея Шевченко отправляется в турне по Украине вместе с Укрзализныцей. Пресс-служба УАФ опубликовала расписание, согласно которому трофей будут демонстрировать в 10-ти городах.

Встречайте на центральных железнодорожных вокзалах в 10-ти городах:

  • 16.12 Краматорск, 10:30 - 15:00
  • 17.12 Тернополь, 11:30 - 13:00
  • 17.12 Хмельницкий, 17:40 - 21:30
  • 18.12 Харьков, 12:30 - 18:30
  • 19.12 Винница, 8:00 - 20:50
  • 20.12 Львов, 8:00 - 20:50
  • 21.12 Запорожье, 15:10 - 20:00
  • 22.12 Днепр, 9:00 - 17:00
  • 23.12 Одесса, 9:30 - 20:00
  • 24.12 Яготин, 9:10 - 16:20

В случае воздушной тревоги вокзал и экспозиция прекращают работу, а посетители должны пройти в укрытие.

До 15 декабря включительно "Золотой мяч" можно увидеть в киевском парке имени Тараса Шевченко.

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Андрей Шевченко Золотой мяч УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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