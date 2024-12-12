Золотой мяч Шевченко отправится в турне по Украине - где и когда можно увидеть трофей
Престижную награду можно будет увидеть в 10-ти городах
Фото: uaf.ua
Уже 16 декабря "Золотой мяч" Андрея Шевченко отправляется в турне по Украине вместе с Укрзализныцей. Пресс-служба УАФ опубликовала расписание, согласно которому трофей будут демонстрировать в 10-ти городах.
Встречайте на центральных железнодорожных вокзалах в 10-ти городах:
- 16.12 Краматорск, 10:30 - 15:00
- 17.12 Тернополь, 11:30 - 13:00
- 17.12 Хмельницкий, 17:40 - 21:30
- 18.12 Харьков, 12:30 - 18:30
- 19.12 Винница, 8:00 - 20:50
- 20.12 Львов, 8:00 - 20:50
- 21.12 Запорожье, 15:10 - 20:00
- 22.12 Днепр, 9:00 - 17:00
- 23.12 Одесса, 9:30 - 20:00
- 24.12 Яготин, 9:10 - 16:20
В случае воздушной тревоги вокзал и экспозиция прекращают работу, а посетители должны пройти в укрытие.
До 15 декабря включительно "Золотой мяч" можно увидеть в киевском парке имени Тараса Шевченко.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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