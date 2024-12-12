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Без лендлиза для Украины. Палата представителей США приняла оборонный бюджет-2025

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Без лендлиза для Украины. Палата представителей США приняла оборонный бюджет-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В США Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год. При этом в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). Соответствующее решение поддержали 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). Следующим шагом должно стать одобрение NDAA Сенатом США, которое ожидается на следующей неделе", - отметила она.

Как пояснила Маркарова, в этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), ведь финансирование на нее на 2025 год было заложено в прошлогоднем законе в размере 300 миллионов долларов.

Ленд-лиз, официально представленный как Закон о содействии обороне Соединенных Штатов - политика, согласно которой Соединенные Штаты Америки поставляют своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства.

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Источник:
Оксана Маркарова
Опубликовал: Александр Бураков
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