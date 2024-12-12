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"Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца". Милевский опроверг свое задержание

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Экс-футболист сделал заявление

"Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца". Милевский опроверг свое задержание

Фото: instagram.com/timi1010

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Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о его задержании.

Вчера в анонимных телегра-каналах появилась информация, что Милевского задержали правоохранители за участие в банде, которая занималась договорными матчами в киберспорте.

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"Прочитал, что меня задержали. А на сколько посадили, не написали? (смеется). А если серьезно, то меня бесят такие непрофессионалы-пид***сы. Это фото с обыска, который был проведен еще в сентябре в доме, который я арендовал. Я там уже не живу. На фото даже трава зеленая! Им что, повылазило?!"

"У меня сейчас все в порядке. Я переехал со своей девушкой на новую квартиру. Здесь, слава Богу, никаких обысков нет (смеется). Мое имя до сих пор не дает покоя разным аферистам. Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца", - сказал Милевский для Sport-express.ua.

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Артем Милевский
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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