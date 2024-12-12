"Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца". Милевский опроверг свое задержание
Экс-футболист сделал заявление
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о его задержании.
Вчера в анонимных телегра-каналах появилась информация, что Милевского задержали правоохранители за участие в банде, которая занималась договорными матчами в киберспорте.
"Прочитал, что меня задержали. А на сколько посадили, не написали? (смеется). А если серьезно, то меня бесят такие непрофессионалы-пид***сы. Это фото с обыска, который был проведен еще в сентябре в доме, который я арендовал. Я там уже не живу. На фото даже трава зеленая! Им что, повылазило?!"
"У меня сейчас все в порядке. Я переехал со своей девушкой на новую квартиру. Здесь, слава Богу, никаких обысков нет (смеется). Мое имя до сих пор не дает покоя разным аферистам. Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца", - сказал Милевский для Sport-express.ua.
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