"Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца". Милевский опроверг свое задержание

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о его задержании.

Вчера в анонимных телегра-каналах появилась информация, что Милевского задержали правоохранители за участие в банде, которая занималась договорными матчами в киберспорте.

Читайте также Полиция прекратила деятельность группировок, которые организовывали договорные матчи по разным видам спорта

"Прочитал, что меня задержали. А на сколько посадили, не написали? (смеется). А если серьезно, то меня бесят такие непрофессионалы-пид***сы. Это фото с обыска, который был проведен еще в сентябре в доме, который я арендовал. Я там уже не живу. На фото даже трава зеленая! Им что, повылазило?!"