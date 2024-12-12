Шольц заявил о готовности к новым переговорам с Путиным
Одного раза не хватило
Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести дальнейшие переговоры с диктатором Владимиром Путиным, несмотря на безрезультатный телефонный разговор. Об этом пишет Aachener Zeitung. "Это было разочарованием, потому что он снова повторил все свои формулы", - сказал канцлер ФРГ. Однако Шольц считает, что этот разговор был необходим для того, чтобы дать понять российскому диктатору, что он не может надеяться на то, что Германия уменьшит свою поддержку Украины. И "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира". "И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий относительно этого", - добавил Шольц. Шольц позвонил Путину в середине ноября по собственной инициативе - впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику в соседних с Россией странах-членах ЕС.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Aaechener zeitung
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 14:16
Ответить
1
2
Популярное сейчас
- Вернидуб назвал самого яркого украинского игрока на данный момент
- Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне
- Колос близок к самому дорогому трансферу в клубной истории
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
Комментарии 7