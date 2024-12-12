  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц заявил о готовности к новым переговорам с Путиным
В тренде

Шольц заявил о готовности к новым переговорам с Путиным

Общие новости
Обновлено

Одного раза не хватило

Шольц заявил о готовности к новым переговорам с Путиным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести дальнейшие переговоры с диктатором Владимиром Путиным, несмотря на безрезультатный телефонный разговор.

Об этом пишет Aachener Zeitung.

"Это было разочарованием, потому что он снова повторил все свои формулы", - сказал канцлер ФРГ.

Однако Шольц считает, что этот разговор был необходим для того, чтобы дать понять российскому диктатору, что он не может надеяться на то, что Германия уменьшит свою поддержку Украины. И "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий относительно этого", - добавил Шольц.

Шольц позвонил Путину в середине ноября по собственной инициативе - впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику в соседних с Россией странах-членах ЕС.
По теме
yellow-arrow
"О недооценке со стороны Сосьедада не может быть и речи". Маркевич оценил шансы Динамо в сегодняшнем матче
yellow-arrow
Экс-игрок Шахтера оценил вероятность увольнения Пушича
yellow-arrow
"Не удивлюсь, если завтра напишут, что я убийца". Милевский опроверг свое задержание
Украина Германия переговоры Украины с рф Олаф Шольц война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Aaechener zeitung
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 14:16
В смысле когда? Зеленозадый радостно сообщил что сил у нас нет, а он на пару с Ермаком столько наворовал,что хватит на 500 лет. Поэтому надо срочно заглянуть в глаза путлеру....а вы думали что зелёные пришли к власти чтобы мы победили?
Ответить
1
2
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 14:16
В смысле когда? Зеленозадый радостно сообщил что сил у нас нет, а он на пару с Ермаком столько наворовал,что хватит на 500 лет. Поэтому надо срочно заглянуть в глаза путлеру....а вы думали что зелёные пришли к власти чтобы мы победили?
Ответить
1
2
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:25
Ты с кем разговариваешь, придурок?
Ответить
2
1
Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 14:42
Ну точно не с тобой шляпа пут@,лонская, иди на панель давай, долги шмарсы возврвшай кредиторам..
 
0
3
Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 14:55
А шоо оопять кредит выделили?
 
0
0
Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 13:50
Я что-то пропустил? КОГДА это Зеленский РАЗРЕШИЛ вести ререговоры со страной агрессором?
Ответить
1
1
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:25
После второй дорожки.
Ответить
2
1
Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 14:38
 
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости