Шольц заявил о готовности к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести дальнейшие переговоры с диктатором Владимиром Путиным, несмотря на безрезультатный телефонный разговор.

Об этом пишет Aachener Zeitung.

"Это было разочарованием, потому что он снова повторил все свои формулы", - сказал канцлер ФРГ.

Однако Шольц считает, что этот разговор был необходим для того, чтобы дать понять российскому диктатору, что он не может надеяться на то, что Германия уменьшит свою поддержку Украины. И "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий относительно этого", - добавил Шольц.

Шольц позвонил Путину в середине ноября по собственной инициативе - впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику в соседних с Россией странах-членах ЕС.