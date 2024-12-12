Ермак рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией

Украина пока не готова к тому, чтобы начинать переговорный процесс с Россией о завершении войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Суспільному.

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - сказал он.

По словам Ермака, именно поэтому сегодня идет обсуждение с партнерами, почему так важно усилить Украину и почему вообще нужно разбивать российские нарративы, что будто Украина хотела войны.

"Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь о Курской области - ред). Путину важно продолжать агрессию на нашей территории", - добавил глава ОП.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предлагал Украине пока отложить любые мирные переговоры с РФ, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.