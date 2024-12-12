  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Москве ликвидировали конструктора КБ, который модернизировал ракеты
В тренде

В Москве ликвидировали конструктора КБ, который модернизировал ракеты

Общие новости

Михаил Шатский был застрелен, киллеру удалось скрыться

В Москве ликвидировали конструктора КБ, который модернизировал ракеты

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Москве, вероятно, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Читайте такжеЕрмак рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией

Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что киллер застрелил Шатского в районе Кузьминского лесопарка и смог скрыться с места происшествия.

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 уровня X-69, внедрял новые беспилотники.

По теме
yellow-arrow
Неожиданный ответ. Эксперт назвал игрока, которого Динамо сегодня будет не хватать больше всего
yellow-arrow
Ермак рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией
yellow-arrow
"Они шли к этому три-четыре сезона". Экс-форвард Динамо оценил будущего соперника киевлян в ЛЕ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости