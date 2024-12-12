В Москве ликвидировали конструктора КБ, который модернизировал ракеты
Михаил Шатский был застрелен, киллеру удалось скрыться
В Москве, вероятно, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.
Об этом пишет ASTRA.
Отмечается, что киллер застрелил Шатского в районе Кузьминского лесопарка и смог скрыться с места происшествия.
Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 уровня X-69, внедрял новые беспилотники.
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