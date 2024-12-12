Трамп заявил, что "категорически против" ударов ракетами США в глубь России
Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну
Getty Images/Global Images Ukraine
Избранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине избивать вглубь территории государства-агрессора России американскими ракетами.
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Об этом пишет Time.
Трамп подверг критике Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.
Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.
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fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 17:30
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