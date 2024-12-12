Трамп заявил, что "категорически против" ударов ракетами США в глубь России

Избранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине избивать вглубь территории государства-агрессора России американскими ракетами.

Об этом пишет Time.

Трамп подверг критике Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.

Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.