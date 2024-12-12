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Трамп заявил, что "категорически против" ударов ракетами США в глубь России

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Трамп также повторил, что  хочет остановить  российско-украинскую войну

Трамп заявил, что "категорически против" ударов ракетами США в глубь России

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Избранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине избивать вглубь территории государства-агрессора России американскими ракетами.

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Об этом пишет Time.

Трамп подверг критике Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.

Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.

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1 голосов
Комментарии
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fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 17:30
рыжий .....
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0
1
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Комментарии 6
fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 17:30
рыжий .....
Ответить
0
1
Василь з конопель (Амстердам )
12.12.2024 в 17:37
Ахметов?
Ответить
1
5
fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 18:08
скорее ты чмр
 
3
1
fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 18:10
кури коноплю вася и поменьше открывай своё вонючее .......
Ответить
2
2
Василь з конопель (Амстердам )
12.12.2024 в 18:18
Їш побільше лайна і не закривай під час цього свого писка
 
0
5
fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 18:25
жри дерьмо ложкой чмо ты тупое.и прикрой е....о
 
3
0

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