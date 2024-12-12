Директор по маркетингу MEGOGO: Не все эксперты хорошо владеют украинским языком, чтобы прийти в студию

Директор по маркетингу MEGOGO Валерия Толочина рассказала, почему медиасервис приглашает нефутбольных экспертов в предматчевые студии.

- Когда мы говорим не об альтернативных дорожках, не о комментировании, а о приглашенных экспертах. Есть часть аудитории, которая хочет видеть в студиях профильных экспертов. Например, в ноябре прошлого года в одном эфире были Трембовецкий и Маслюк - студия собрала очень много хейта.

- Мы смотрим на цифры и на просмотры этой студии. По этим показателям она была супер успешна. Туда пришло больше людей, чем в целом на другие студии благодаря тому, что мы пригласили новых людей, у которых есть своя медийность.

В то же время у нас был Нагорняк и Головко (речь идет о матче за 14 октября Украина - Чехия - прим.). Ни у кого нет вопроса к этим экспертам, потому что это действительно супер профессионалы. Но на рынке есть определенные сложности, ведь не все спортивные эксперты так хорошо владеют украинским языком, чтобы прийти в студию, особенно к 2022 году. Были эксперты, которые точно в теме, но они говорили на русском языке, к сожалению. Сейчас ситуация улучшается, многие учатся, чтобы можно было в прямом эфире работать. Но сначала действительно у нас была сложная ситуация, когда люди нам говорили: «Извините, но на украинском я не смогу». А русский мы не можем выпустить - это принципиальная позиция.

Вы упомянули Маслюка и Трембовецкого. Это не люди, которые сидели и смеялись в студии, не разбирались в теме. Даже V1lat (Виталий Волочай) как-то написал в соцсетях, что ему понравилась студия с Трембовецким. Он точно разбирается и в футболе, и вообще в теме спорта.

Иногда нужно добавлять развлекательного контента. В нашем случае - это были эксперименты. Мы услышали, что часть аудитории восприняла их негативно. Сейчас к этому относимся более осторожно. Но вместе с тем обещать вам, что мы не будем экспериментировать, тоже не буду. Все-таки задача стриминговой платформы - пробовать что-то новое, в том числе поднимать общественные обсуждения.

Что касается футбольных фанатов, которым это не понравилось, мы их услышали. Последние студии у нас были исключительно с экспертами, и мы не добавляли развлекательный элемент.