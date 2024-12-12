В CAS пояснили, почему приняли сторону Тимощука в апелляции против УАФ
Лишение титулов по причинам, полностью оторванным от времени и обстоятельств, невозможно
AS
Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, почему принял сторону Анатолия Тимощука в апелляции последнего против санкций со стороны УАФ по поводу лишения титулов.
Напомним, что 45-летний тренер "Зенита" потребовал снять с него санкции от УАФ, наложенные из-за продолжения его работы в РФ.
"Основываясь на доказательствах, которые были представлены, невозможно заключить, что Тимощук нанес ущерб футболу или Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это не означает, что такого ущерба не было, но комиссией CAS не было установлено, что УАФ или украинский футбол были запятнаны.
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Лишение титулов по причинам, полностью оторванным от времени и обстоятельств, невозможно. Это были титулы, выигранные на игровом поле много лет назад без сомнений. Они не подлежат лишению при существующих обстоятельствах. Не было никаких обвинений или обстоятельств, связанных с завоеванием этих титулов", – говорится в заявлении CAS.
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