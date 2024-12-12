В CAS пояснили, почему приняли сторону Тимощука в апелляции против УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, почему принял сторону Анатолия Тимощука в апелляции последнего против санкций со стороны УАФ по поводу лишения титулов.

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Напомним, что 45-летний тренер "Зенита" потребовал снять с него санкции от УАФ, наложенные из-за продолжения его работы в РФ.

"Основываясь на доказательствах, которые были представлены, невозможно заключить, что Тимощук нанес ущерб футболу или Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это не означает, что такого ущерба не было, но комиссией CAS не было установлено, что УАФ или украинский футбол были запятнаны.

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