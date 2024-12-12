Медведев: РФ готова к возобновлению переговоров, но Киев должен учесть условия Путина
Путин заявлял, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей
фото з відкритих джерел
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако Киев должен учитывать условия диктатора Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"Мы в целом положительно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только в случае понимания Украиной сложившихся реалий на земле и тех предложений и позиций, которые были сформулированы президентом Путиным во время его выступления на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.
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14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
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