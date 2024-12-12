Ермак заявил, что Украина "еще не готова" к переговорному процессу с Россией
В последнее время много говорят о переговорах
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за нехватки оружия, приглашения к членству в НАТО и отсутствия четких гарантий безопасности.
Об этом Ермак заявил в интервью "Суспільному".
На вопрос о том, готова ли Украина к переговорному процессу с Россией, он ответил, что пока нет. По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.
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"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимание четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года", - сказал Ермак.
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