Обломки вражеского дрона упали вблизи Украинской Ассоциации футбола, - Бурбас
Киев вечером атаковали российские войска
Обломки вражеского дрона упали вблизи Украинской Ассоциации футбола.
Журналист Игорь Бурбас на своем Telegram-канале сообщил, что вблизи главного офиса упал обломок одного из российских беспилотников, которым вражеские войска атаковали Киев.
"По моей информации, полученной от работников Дома Футбола, вблизи их главного офиса упал обломок длиной около 1,5 метра", - сообщил Бурбас.
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Обломок, по словам журналиста, произошел в результате работы ПВО ВСУ. Украинские защитники сбили дрон.
"Пожар отсутствует и, к счастью, ни один человек не пострадал", - добавил журналист.
В 19:32 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в направлении Киева движется вражеский ударный БПЛА.
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