США выделили новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Соединенные Штаты Америки (США) объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Помощь выделят из военных запасов США. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что этот шаг является частью расширенной программы помощи по безопасности, которую объявил президент Джо Байден 26 сентября 2024 года.

Пакет включает широкий спектр боеприпасов и оборудования, в частности:

боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические транспортные средства;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Это уже 72-й пакет в рамках президентской программы поддержки Украины. США обещают и в дальнейшем продолжать оказывать помощь до завершения срока полномочий текущей администрации.