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Потери российской армии в войне превысили 760 тысяч - Генштаб

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Минус 1390 захватчиков за день

Потери российской армии в войне превысили 760 тысяч - Генштаб

Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки на фронте российские оккупанты потеряли 1390 человек убитыми и ранеными, а также 5 танков, 31 бронемашину и 50 единиц автотехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 760120 (+1390) человек ликвидировано
  • танков - 9537 (+5)
  • боевых бронированных машин - 19675 (+31)
  • артиллерийских систем - 21078 (+6)
  • РСЗО - 1253 (0)
  • средства ПВО - 1023 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 329 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20176 (+65)
  • крылатые ракеты - 2861 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31177 (+50)
  • специальная техника - 3642 (0)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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