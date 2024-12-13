Потери российской армии в войне превысили 760 тысяч - Генштаб
Минус 1390 захватчиков за день
Генштаб ВСУ
За минувшие сутки на фронте российские оккупанты потеряли 1390 человек убитыми и ранеными, а также 5 танков, 31 бронемашину и 50 единиц автотехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВС Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 760120 (+1390) человек ликвидировано
- танков - 9537 (+5)
- боевых бронированных машин - 19675 (+31)
- артиллерийских систем - 21078 (+6)
- РСЗО - 1253 (0)
- средства ПВО - 1023 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 329 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20176 (+65)
- крылатые ракеты - 2861 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 31177 (+50)
- специальная техника - 3642 (0)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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