Одна из самых масштабных атак. Зеленский рассказал подробности вражеского налета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 13 декабря Украину атаковали 93 ракеты, среди которых была одна северокорейская. Сбить удалось 81 из них, 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16. Об этом он написал в Telegram.

Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников, и это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор. Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны «петриоты», чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", - заявил Зеленский.