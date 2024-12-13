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Одна из самых масштабных атак. Зеленский рассказал подробности вражеского налета

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Почти 300 воздушных целей

Одна из самых масштабных атак. Зеленский рассказал подробности вражеского налета

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 13 декабря Украину атаковали 93 ракеты, среди которых была одна северокорейская. Сбить удалось 81 из них, 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16. Об этом он написал в Telegram.

Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников, и это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор.

Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны «петриоты», чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский Shahed-136 война с россией ракетная атака БПЛА
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
13.12.2024 в 12:16
Орбан предлагал перемирие Земля отказал теперь жалуется .
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
13.12.2024 в 12:16
Орбан предлагал перемирие Земля отказал теперь жалуется .
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Gudvin85 (Киев)
13.12.2024 в 11:55
Нет-нет, еще рано, еще время переговоров не наступило. Жди, когда тебе господин Ермак скажет
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fanatSD (донецк)
13.12.2024 в 12:03
ждёшь переговоров убогий.уё....й к берёзкам
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