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В УАФ прокомментировали информацию о падении обломков БПЛА на территорию организации

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В УАФ прокомментировали информацию о падении обломков БПЛА на территорию организации

фото - УАФ

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В УАФ прокомментировали информацию журналиста Игоря Бурбаса относительно падения обломков сбитого российского БПЛА на территорию Дома футбола в Киеве.

"Ложь, на территории УАФ ничего не падало. Обломки упали в парковой зоне в направлении НСК "Олимпийский" в значительном расстоянии от УАФ. Взрывотехники и полиция просто проехали по территории Дома футбола", - сообщили в УАФ для портала Tribuna.com.

Напомним, Бурбас сообщал, что вблизи главного офиса упал обломок длиной около 1,5 метра.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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