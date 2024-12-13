В УАФ прокомментировали информацию о падении обломков БПЛА на территорию организации
Правда ли это?
фото - УАФ
В УАФ прокомментировали информацию журналиста Игоря Бурбаса относительно падения обломков сбитого российского БПЛА на территорию Дома футбола в Киеве.
"Ложь, на территории УАФ ничего не падало. Обломки упали в парковой зоне в направлении НСК "Олимпийский" в значительном расстоянии от УАФ. Взрывотехники и полиция просто проехали по территории Дома футбола", - сообщили в УАФ для портала Tribuna.com.
Напомним, Бурбас сообщал, что вблизи главного офиса упал обломок длиной около 1,5 метра.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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