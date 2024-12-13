Россия запустила по Украине почти 300 средств воздушного нападения. Сколько целей сбила ПВО?

Враг совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл, ВОТ Крыма;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл.;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков - акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл.;

193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

В очередной раз ракетно-дроновой удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.