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Россия запустила по Украине почти 300 средств воздушного нападения. Сколько целей сбила ПВО?

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В ход шло все что можно

Россия запустила по Украине почти 300 средств воздушного нападения. Сколько целей сбила ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Враг совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл, ВОТ Крыма;
  • 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл.;
  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.
  • 24 крылатых ракет "Калибр", район пусков - акватория Черного моря;
  • 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл.;
  • 193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
1 баллистической ракеты "Искандер-М";
80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

В очередной раз ракетно-дроновой удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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