Россия запустила по Украине почти 300 средств воздушного нападения. Сколько целей сбила ПВО?
В ход шло все что можно
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Враг совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл, ВОТ Крыма;
- 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл.;
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.
- 24 крылатых ракет "Калибр", район пусков - акватория Черного моря;
- 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл.;
- 193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е.
По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие:
80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
1 баллистической ракеты "Искандер-М";
80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.
В очередной раз ракетно-дроновой удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.
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