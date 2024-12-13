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"Очень скучаю". Экс-игрок Шахтера поделился воспоминаниями о Мариуполе

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"Очень скучаю". Экс-игрок Шахтера поделился воспоминаниями о Мариуполе

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Уроженец Мариуполя и бывший игрок донецкого "Шахтера" Сергей Горбунов ответил на вопрос о своем родном городе.

- О грустном. Вы родились в Мариуполе. Когда были там в последний раз и остался ли у вас кто-то из родных или друзей, с кем держите связь?

- Очень скучаю по городу Мариуполю. Перед войной город начал быстро развиваться: строились парки, площадки, хоккейный стадион и многое другое. Очень больно видеть, что с ним произошло. Из родных там никого не осталось и связи с городом тоже.

Напомним, что Мариуполь оккупирован Россией с 2022 года.

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Шахтер (Донецк) Сергей Горбунов Мариуполь война с россией
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Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Александр Бураков
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