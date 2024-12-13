"Очень скучаю". Экс-игрок Шахтера поделился воспоминаниями о Мариуполе

Уроженец Мариуполя и бывший игрок донецкого "Шахтера" Сергей Горбунов ответил на вопрос о своем родном городе.

- О грустном. Вы родились в Мариуполе. Когда были там в последний раз и остался ли у вас кто-то из родных или друзей, с кем держите связь?

- Очень скучаю по городу Мариуполю. Перед войной город начал быстро развиваться: строились парки, площадки, хоккейный стадион и многое другое. Очень больно видеть, что с ним произошло. Из родных там никого не осталось и связи с городом тоже.