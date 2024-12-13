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Журналист ответил УАФ по поводу шахеда и предоставил фото: Не опровергайте очевидное

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Журналист ответил УАФ по поводу шахеда и предоставил фото: Не опровергайте очевидное

УАФ

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Журналист Игорь Бурбас прокомментировал информацию УАФ, которая опровергнула его новость относительно падения обломков сбитого российского БПЛА на территории Дома футбола в Киеве.

"Вот проклятый беспилотник - один из тех, которым накануне атаковали Киев. Именно этот на фото упал на территории УАФ. В нескольких сотнях метров от Дома Футбола.

По информации из моих источников в правоохранительных органах, в сводке именно так и указывается: "падение обломков 1 БпЛА "Шахед", КИЕВ, Печерский район, пер. Лабораторный, 7-А, на территорию Украинской ассоциации футбола. Без жертв и пострадавших".

Поэтому просьба к анонимным спикерам УАФ - не опровергать очевидное. А лучше поблагодарить наши силы ПВО", - написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Журналист ответил УАФ по поводу шахеда и предоставил фото: Не опровергайте очевидное - изображение 1Журналист ответил УАФ по поводу шахеда и предоставил фото: Не опровергайте очевидное - изображение 2
Фото: t.me/burbuzz
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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