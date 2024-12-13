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"Это победа всей Украины". Шевченко сделал заявление в честь 20-й годовщины получения ЗМ

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"Это победа всей Украины". Шевченко сделал заявление в честь 20-й годовщины получения ЗМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский нападающий и тренер, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал двадцатую годовщину с момента получения "Золотого мяча".

"Сегодня - двадцать лет, как я получил "Золотой мяч". Но эта победа не только моя, это победа всей Украины.

Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом. Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления", - написал Шевченко в Instagram.

16 декабря "Золотой мяч" Андрея Шевченко отправляется в турне по Украине вместе с Укрзализныцей.

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Андрей Шевченко Украина Золотой мяч УАФ
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 14:51
Андрюха, да всем пох что ты там 20ть лет назад получил.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 14:51
Андрюха, да всем пох что ты там 20ть лет назад получил.
Ответить
1
0

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