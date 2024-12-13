"Это победа всей Украины". Шевченко сделал заявление в честь 20-й годовщины получения ЗМ
Красивые слова
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Легендарный украинский нападающий и тренер, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал двадцатую годовщину с момента получения "Золотого мяча".
"Сегодня - двадцать лет, как я получил "Золотой мяч". Но эта победа не только моя, это победа всей Украины.
Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом. Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления", - написал Шевченко в Instagram.
16 декабря
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