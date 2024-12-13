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"Я также помогал ему выиграть Золотой мяч". Буффон вспомнил свое противостояние с Шевченко

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Ирония от Джиджи

"Я также помогал ему выиграть Золотой мяч". Буффон вспомнил свое противостояние с Шевченко

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Бывший голкипер сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил Андрея Шевченко с его 20-й годовщиной получения "Золотого мяча".

"Золотому мячу" нашего друга Шевы исполнилось 20 лет! И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив много голов от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его", - сказал в своем обращении Буффон.

Отметим, что в течение карьеры Шевченко отправил четыре гола в ворота Буффона. Три из них - во время выступлений за "Милан", еще один - на уровне национальных сборных.

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Андрей Шевченко Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Золотой мяч Милан
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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