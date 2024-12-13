"Я также помогал ему выиграть Золотой мяч". Буффон вспомнил свое противостояние с Шевченко
Ирония от Джиджи
Бывший голкипер сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил Андрея Шевченко с его 20-й годовщиной получения "Золотого мяча".
"Золотому мячу" нашего друга Шевы исполнилось 20 лет! И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив много голов от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его", - сказал в своем обращении Буффон.
Отметим, что в течение карьеры Шевченко отправил четыре гола в ворота Буффона. Три из них - во время выступлений за "Милан", еще один - на уровне национальных сборных.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- "Что осталось от Динамо?" Сабо прокомментировал фиаско киевского клуба в еврокубках
- Зеленский - об уступках территориями России: Юридически - это невозможно
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000