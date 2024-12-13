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Трамп оценил идею о размещении европейских войск в Украине

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Трамп оценил идею о размещении европейских войск в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп одобряет отправку войск европейских стран в Украину для соблюдения будущего перемирия с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам осведомленных чиновников, во время встречи с президентами Украины и Франции в Париже 7 декабря Трамп заявил, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть сильную и хорошо вооруженную Украину.

Также будущий президент США сказал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, хотел бы присутствия европейских войск в Украине для надзора за прекращением огня, а также в очередной раз призвал европейских лидеров убеждать Китай давить на Россию, чтобы та прекратила войну.

По данным источников, Трамп пока не имеет конкретного плана по Украине, а ключевые решения примет после того, как сформирует команду по национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками - и, возможно, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дискуссии о размещении европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.

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Украина США Дональд Трамп война с россией
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Источник:
WSJ
Опубликовал: Александр Бураков
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