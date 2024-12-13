Александрия поделилась информацией о состоянии своего травмированного хавбека. Сколько займет реабилитация?

Полузащитник "Александрии" Артем Шулянский успешно перенес операцию на колене. Об этом информирует пресс-служба "желто-черных".

Отмечается, что восстановление 23-летнего футболиста займет 8-9 месяцев.

Напомним, Шулянский выступает за "Александрию" с 2022 года. До этого Артем защищал цвета своего родного клуба - киевского "Динамо".

В этом сезоне Шулянский сыграл в пяти матчах и отметился одной результативной передачей.