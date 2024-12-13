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РФ может ударить по Украине "Орешником" уже в эти выходные, - FT

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Об этом сообщают западные источники

РФ может ударить по Украине "Орешником" уже в эти выходные, - FT

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия рассматривает возможность удара ракетой "Орешник" уже в эти выходные.

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Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США изданию Financial Times.

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал он.

В то же время чиновник отметил, что российский диктатор хотел запугать этим оружием Украину и ее партнеров, однако "Орешник" "не изменил правила игры на поле боя".

"Реальность такова, что Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине", - добавил он.

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Комментарии
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kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
13.12.2024 в 17:30
дятли
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Комментарии 2
kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
13.12.2024 в 17:30
дятли
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 17:27
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