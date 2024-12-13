РФ может ударить по Украине "Орешником" уже в эти выходные, - FT
Об этом сообщают западные источники
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия рассматривает возможность удара ракетой "Орешник" уже в эти выходные.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США изданию Financial Times.
"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал он.
В то же время чиновник отметил, что российский диктатор хотел запугать этим оружием Украину и ее партнеров, однако "Орешник" "не изменил правила игры на поле боя".
"Реальность такова, что Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине", - добавил он.
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