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Песков: РФ хочет не временно перемирия, а полноценного мира на базе "стамбульских договоренностей"

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Россия настаивает на своих условиях

Песков: РФ хочет не временно перемирия, а полноценного мира на базе "стамбульских договоренностей"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кремле считают возможными переговоры относительно Украины на базе "стамбульских договоренностей".

Об этом росСМИ заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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"РФ нужно не временное перемирие в Украине, а полноценный мир с выполнением ее условий", - сказал он.

В Кремле отметили, что считают возможными и необходимыми переговоры относительно Украины на базе "стамбульских договоренностей".

По словам представителя российского диктатора, Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом, потому что от них якобы "уклоняется Украина".

Ранее издание The New York Times опубликовало документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.

14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.

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Комментарии
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 17:32
Галактика Млечный путь, планета Земля, Украина, Кривой Рог, Вечерний Бульвар, отопления до сих пор нет, батареи холодные, на улице -6°с. ЗАМЕРЗАЕМ, БОЛЕЕМ, готовимся УМИРАТЬ. П О М О Г И Т Е ! Мэр города - некий Вилкул. Реакции ноль. Уважаемый наш земляк, Зеленский Владимир Александрович, помогите пожалуйста своим землякам, примите меры. А то ПРОКЛЯНЁМ. С уважением, жители Вечернего Бульвара.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 17:32
Галактика Млечный путь, планета Земля, Украина, Кривой Рог, Вечерний Бульвар, отопления до сих пор нет, батареи холодные, на улице -6°с. ЗАМЕРЗАЕМ, БОЛЕЕМ, готовимся УМИРАТЬ. П О М О Г И Т Е ! Мэр города - некий Вилкул. Реакции ноль. Уважаемый наш земляк, Зеленский Владимир Александрович, помогите пожалуйста своим землякам, примите меры. А то ПРОКЛЯНЁМ. С уважением, жители Вечернего Бульвара.
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fatov1986 (Лондон)
13.12.2024 в 17:40
Вот ты отстал. Давно уже поставлена цель вывести нового морозоустойчивого украинца. Испытания уже ведутся
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