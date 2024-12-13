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Флаг "днр" и Украина без Крыма. УАФ готовит мощный ответ для УЕФА и ФИФА

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УАФ готовит мощный ответ

Флаг "днр" и Украина без Крыма. УАФ готовит мощный ответ для УЕФА и ФИФА

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

В четверг, 12 декабря, во время матча 6-го тура Лиги Европы, "Реал Сосьедад" - "Динамо" (3:0), на трибунах стадиона был замечен флаг так называемой "ДНР".

Как сообщает Sport-express.ua , по этому поводу УАФ будет обращаться в УЕФА с видеодоказательствами о наказании испанского клуба. Это обращение уже в работе у международного отдела.

Читайте такжеПозор! ФИФА показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Кейс фанатов в Сан-Себастьяне будет не единственным, по которому обновленный состав УАФ будет обращаться в компетентные органы. Также будет заявлен протест в связи с тем, что во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026 ФИФА показала страны Европы, которые не смогут сыграть друг с другом по политическим причинам. В этот список попали сборные Украины и Беларуси. Но карта нашей страны изображена без полуострова Крым.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
13.12.2024 в 17:28
дятли
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Комментарии 2
kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
13.12.2024 в 17:28
дятли
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 17:26
Галактика Млечный путь, планета Земля, Украина, Кривой Рог, Вечерний Бульвар, отопления до сих пор нет, батареи холодные, на улице -6°с. ЗАМЕРЗАЕМ, БОЛЕЕМ, готовимся УМИРАТЬ. П О М О Г И Т Е ! Мэр города - некий Вилкул. Реакции ноль. Уважаемый наш земляк, Зеленский Владимир Александрович, помогите пожалуйста своим землякам, примите меры. А то ПРОКЛЯНЁМ. С уважением, жители Вечернего Бульвара.
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