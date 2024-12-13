Флаг "днр" и Украина без Крыма. УАФ готовит мощный ответ для УЕФА и ФИФА
УАФ готовит мощный ответ
Фото: із відкритих джерел
В четверг, 12 декабря, во время матча 6-го тура Лиги Европы, "Реал Сосьедад" - "Динамо" (3:0), на трибунах стадиона
Как сообщает Sport-express.ua , по этому поводу УАФ будет обращаться в УЕФА с видеодоказательствами о наказании испанского клуба. Это обращение уже в работе у международного отдела.
Кейс фанатов в Сан-Себастьяне будет не единственным, по которому обновленный состав УАФ будет обращаться в компетентные органы. Также будет заявлен протест в связи с тем, что во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026 ФИФА показала страны Европы, которые не смогут сыграть друг с другом по политическим причинам. В этот список попали сборные Украины и Беларуси. Но карта нашей страны изображена без полуострова Крым.
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