Карта Украины без Крыма. УАФ официально отреагировала
Ассоциация написала письмо в УЕФА и ФИФА
Фото - скриншот з трансляції Суспільне Спорт
УАФ направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.
"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.
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Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, Украина, официально презентованная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше сверхважному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы", — в частности, говорится в письме.
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