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Карта Украины без Крыма. УАФ официально отреагировала

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Ассоциация написала письмо в УЕФА и ФИФА

Карта Украины без Крыма. УАФ официально отреагировала

Фото - скриншот з трансляції Суспільне Спорт

Новина українською

УАФ направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

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"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

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Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, Украина, официально презентованная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше сверхважному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы", — в частности, говорится в письме.

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УЕФА ФИФА УАФ война с россией
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 19:18
А де слова, що ви є пособниками терористичної держави, як виявляється?
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Комментарии 4
Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 19:18
А де слова, що ви є пособниками терористичної держави, як виявляється?
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2024 в 18:24
Молодці, треба було ще більш жорстко
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0
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
13.12.2024 в 18:19
Ещё кто-то верит в поддержку от Европы?
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2
1
Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 19:20
Все верят, потому что эта поддержка есть. Я более двух лет служил в морскоц пехоте в 501 обмп ком первой штурмовой роты
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