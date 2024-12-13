Бывший вице-президент Динамо назначен консулом в Эдинбурге

Консульство Украины в Эдинбурге сообщило о назначении на должность консула организации бывшего вице-президента " Динамо " Андрея Мадзяновского.

"Новоназначенный Консул Украины в Эдинбурге Андрей Мадзяновский первую рабочую встречу провел с Генеральным Консулом Республики Польша в Эдинбурге Лукашем Лютостанским в знак уважения вклада польского народа в поддержку Украины. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие совместные шаги, инициативы и мероприятия обеих сторон.

Отдельное внимание было уделено предстоящему председательству Польши в Совете Европейского Союза, в том числе поддержке Украины на ее необратимом пути к вступлению в ЕС. Руководители консульских учреждений согласились с необходимостью углубления сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Запланировано проведение ряда совместных мероприятий с участием представителей местных органов власти и руководителей консульских учреждений стран-членов ЕС", – говорится в заявлении Консульства Украины в Эдинбурге.

Напомним, что Мадзяновский покинул "Динамо" летом 2020 года вместе с командой Евгения Красникова, который тогда вернулся в возрождаемый Ярославским "Металлист".