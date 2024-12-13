Бывший вице-президент Динамо назначен консулом в Эдинбурге
Андрей Мадзяновский идет по дипломатическому пути
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Консульство Украины в Эдинбурге сообщило о назначении на должность консула организации бывшего вице-президента "
"Новоназначенный Консул Украины в Эдинбурге Андрей Мадзяновский первую рабочую встречу провел с Генеральным Консулом Республики Польша в Эдинбурге Лукашем Лютостанским в знак уважения вклада польского народа в поддержку Украины. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие совместные шаги, инициативы и мероприятия обеих сторон.
Отдельное внимание было уделено предстоящему председательству Польши в Совете Европейского Союза, в том числе поддержке Украины на ее необратимом пути к вступлению в ЕС. Руководители консульских учреждений согласились с необходимостью углубления сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах.
Запланировано проведение ряда совместных мероприятий с участием представителей местных органов власти и руководителей консульских учреждений стран-членов ЕС", – говорится в заявлении Консульства Украины в Эдинбурге.
Напомним, что Мадзяновский покинул "Динамо" летом 2020 года вместе с командой Евгения Красникова, который тогда вернулся в возрождаемый Ярославским "Металлист".
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