  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывший вице-президент Динамо назначен консулом в Эдинбурге
В тренде

Бывший вице-президент Динамо назначен консулом в Эдинбурге

Общие новости

Андрей Мадзяновский идет по дипломатическому пути

Бывший вице-президент Динамо назначен консулом в Эдинбурге

скриншот

Новина українською

Консульство Украины в Эдинбурге сообщило о назначении на должность консула организации бывшего вице-президента "Динамо" Андрея Мадзяновского.

"Новоназначенный Консул Украины в Эдинбурге Андрей Мадзяновский первую рабочую встречу провел с Генеральным Консулом Республики Польша в Эдинбурге Лукашем Лютостанским в знак уважения вклада польского народа в поддержку Украины. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие совместные шаги, инициативы и мероприятия обеих сторон.

Отдельное внимание было уделено предстоящему председательству Польши в Совете Европейского Союза, в том числе поддержке Украины на ее необратимом пути к вступлению в ЕС. Руководители консульских учреждений согласились с необходимостью углубления сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Запланировано проведение ряда совместных мероприятий с участием представителей местных органов власти и руководителей консульских учреждений стран-членов ЕС", – говорится в заявлении Консульства Украины в Эдинбурге.

Читайте такжеКроме Красникова с Динамо уйдет еще один вице-президент - СМИ

Напомним, что Мадзяновский покинул "Динамо" летом 2020 года вместе с командой Евгения Красникова, который тогда вернулся в возрождаемый Ярославским "Металлист".

По теме
yellow-arrow
"Защита Динамо сыграла бездарно", - Михалик пожалел своего друга Бущана
yellow-arrow
Карта Украины без Крыма. УАФ официально отреагировала
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Остается надеяться, что динамовцы осознают, какой у них посредственный уровень
Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости