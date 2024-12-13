20 лет назад Шевченко получил Золотой мяч. Легенды мирового футбола и спорта поздравили юбиляра. ВИДЕО

Двадцать лет назад, 13 декабря 2004 года, Андрей Шевченко получил "Золотой мяч" – самую престижную индивидуальную награду в мире футбола.

УАФ выпустила видео, в котором Андрея Николаевича поздравили мировые и украинские знаменитости.

Среди них суперзвездный тренер Карло Анчелотти, с которым Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, одноклубники по "Милану" Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Массимо Амброзини, Кака, Филиппо Индзаги, Алессандро Костакурта. Спортсмена поздравили чемпионы мира 2006 года, а именно звездный капитан "Ромы" Франческо Тотти и легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, которому Шевченко забил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов 2003. Звонимир Бобан.

К поздравлению присоединились и самая успешная теннисистка в истории Украины Элина Свитолина, боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весе Александр Усик, олимпийская чемпионка, лучшая легкоатлетка мира по версии World Athletics Ярослава Магучих, фехтовальщица, шестиразовая олимпийская чемпионка Украины Ольга Харлан, главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, писатель Сергей Жадан. Также Андрея Шевченко поздравили американский историк и писатель Тимоти Снайдер, актер Марк Стронг, актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, певец Эрос Рамаццотти.