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Бурбас назвал ТаТоТаке "прикормленной программой" Полесья, Спиваковский пригрозил судебным иском

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Бурбас назвал ТаТоТаке "прикормленной программой" Полесья, Спиваковский пригрозил судебным иском

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Комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский пригрозил судом журналисту Игорю Бурбаса за то, что тот назвал "ТаТоТаке" "прикормленной программой" "Полесья".

"Обращаться к людям, озвучивающим забавную муру, я смысла не вижу. Скорее обратиться не к исполнителям, а к их хозяевам – по крайней мере, к одному из них. Тем более, я знаю, что он иногда смотрит наш канал, а если что – ему вырежут и покажут этот фрагмент.

Давайте, уважаемый господин, сделаем так: в следующий раз, когда наши подписчики просигнализируют нам о высказываниях такого типа, их очень внимательно изучит юридическая служба наших классических инвесторов, которые открывали этот канал 7 лет назад. И ведущий вашего канала получит второй иск.

Я так понимаю, что первый от компании Phenomen Sports уже находится в судебном разбирательстве. Зная профессиональность наших юристов, обещаю, что ваша и без того нескучная жизнь станет максимально красочной, интересной и насыщенной.

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Я в свою очередь не пожалею 3-4 минут и расскажу в нашем выпуске, по каким принципам функционируют такие каналы, за сколько они покупаются, за сколько продаются и какие расценки существуют на подобные круги дерьма и публичную копрофагию. Мы обладаем такой информацией и отвечаем за свои инсайды", – сказал Спиваковский.

Напомним, ранее агентская компания Phenomen Sports сообщала, что подаст иск против Бурбаса за "разглашение ложной информации, причиняющей вред компании".

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ТаТоТаке Игорь Бурбас Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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