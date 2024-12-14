УПЛ отреагировала на карту ФИФА с Украиной без Крыма

Украинская Премьер-Лига отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время трансляции жеребьевки отбора Чемпионата мира-2026.

"Украинская Премьер-Лига считает недопустимой ошибку в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026.

На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Такой шаг недопустим и противоречит международно признанным границам Украины. Демонстрация карты без Крыма является не только игнорированием суверенитета Украины, но и поддержкой агрессивной политики оккупации", - говорится в заявлении УПЛ.