УПЛ отреагировала на карту ФИФА с Украиной без Крыма
Официальное заявление УПЛ
Фото - скриншот з трансляції Суспільне Спорт
Украинская Премьер-Лига отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время трансляции жеребьевки отбора Чемпионата мира-2026.
"Украинская Премьер-Лига считает недопустимой ошибку в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026.
На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.
Такой шаг недопустим и противоречит международно признанным границам Украины. Демонстрация карты без Крыма является не только игнорированием суверенитета Украины, но и поддержкой агрессивной политики оккупации", - говорится в заявлении УПЛ.
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