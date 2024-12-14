Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем

Журналист Игорь Цыганык обратился в "Динамо" с определенными вопросами.

"Кто будет выводить команду на следующий уровень? Шовковский уже готовил эту команду, в октябре месяце прошлого года ушел Луческу. То есть команду все это время готовил Шовковский. Для нас важно выиграть чемпионат? Чтобы снова выйти в Лигу чемпионов и так позориться?".

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"Динамо" забили три гола с вратарской. Дальше уже можно было выпускать медведей в футболках "Реал Сосьедад", который уменьшил давление, интенсивность, а мы все равно не можем ничего придумать. Выглядим, как непрофессионалы. Вот что стыдно.

Проиграть можно по-разному. Все проигрывают. Но какая-нибудь совесть должна быть у нас перед болельщиками. Они сейчас отыграют матч против "Вереса", разъедутся и забудут об этом всем. Вот что досадно", – заявил Цыганык на собственном ютуб-канале.