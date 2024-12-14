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Несенюк: Сейчас уникальный шанс. Историки когда-нибудь будут писать, чтобы было такое время, когда за Динамо играли только собственные воспитанники

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Функционер смотрит на текущую ситуацию с положительной точки зрения

Несенюк: Сейчас уникальный шанс. Историки когда-нибудь будут писать, чтобы было такое время, когда за Динамо играли только собственные воспитанники

Фото з відкритих джерел

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Руководитель департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк высказался о положении дел в клубе.

“У "Динамо" сейчас уникальный шанс. Историки когда-нибудь будут писать, чтобы было такое время, когда за киевлян играли только собственные воспитанники. Я даже не знаю, где еще на таком уровне есть такие команды. Это феноменальная ситуация. Сейчас нельзя пригласить высококлассных футболистов. Они сюда не уедут. А если уедут, то нужно будет заплатить годовой бюджет нынешней команды или половину. У нас – война. "Динамо" выбрало такой путь и он заслуживает уважения”.

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“Команда играет со своими воспитанниками и борется за самые высокие места в Премьер-лиге. Думаю, это будет школой и стартом для многих футболистов. Окно возможностей. Можно упомянуть 79-й год. Тогда было введено правило о том, что в каждой команде Второй лиги должен играть один футболист младше 18 лет. А их должно было быть два, потому что заменить его мог только такой же. То есть два молодых парня гарантированно играли за команду. Тогда это принесло результат”, – отметил Несенюк.

Ранее стало известно, что новым гендиректором клуба назначен Дмитрий Бриф.

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Источник:
VERES TV
Опубликовал: Александр Симченко
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