Украинские защитники сбили 58 беспилотников, запущенных россиянами в ночь на 14 декабря, - Генштаб
Ещё 74 беспилотника не достигли цели
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Украинские защитники сбили 58 беспилотников, запущенных россиянами.
В ночь на 14 декабря, россияне атаковали Украину 132 беспилотниками типа Shahed и другими. Их запускали с районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска, Миллерово.
БпЛА защитники сбивали в 11 областях Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях", - сообщили в Генштабе.
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Генштаб сообщил, что 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), два - вернулось в Россию.
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