Ликвидировано ещё 1040 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне против Украины
Более 760 тысяч россиян погибло в общем
Фото - Генштаб ЗСУ
Генштаб обновил потери России в войне против Украины.
По сообщениям ведомства, потери России в войне против Украины на 14 декабря 2024 года:
- личного состава – 761 160 (+1040) человек ликвидировано
- танков - 9539 (+2)
- боевых бронированных машин – 19 675 (+0)
- артиллерийских систем – 21 102 (+24)
- РСЗО - 1253 (0)
- средства ПВО - 1023 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 329 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 229 (+53)
- крылатые ракеты - 2861 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 217 (+40)
- специальная техника - 3644 (+2)
Генштаб сообщил, что данные по сбитым ракетам и беспилотникам во время массированной атаки России по Украине 13 декабря внесут после соответствующих уточнений.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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