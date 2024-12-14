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Ликвидировано ещё 1040 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне против Украины

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Более 760 тысяч россиян погибло в общем

Ликвидировано ещё 1040 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне против Украины

Фото - Генштаб ЗСУ

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Генштаб обновил потери России в войне против Украины.

По сообщениям ведомства, потери России в войне против Украины на 14 декабря 2024 года:

  • личного состава – 761 160 (+1040) человек ликвидировано
  • танков - 9539 (+2)
  • боевых бронированных машин – 19 675 (+0)
  • артиллерийских систем – 21 102 (+24)
  • РСЗО - 1253 (0)
  • средства ПВО - 1023 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 329 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 229 (+53)
  • крылатые ракеты - 2861 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 217 (+40)
  • специальная техника - 3644 (+2)
Ликвидировано ещё 1040 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне против Украины - изображение 1

Генштаб сообщил, что данные по сбитым ракетам и беспилотникам во время массированной атаки России по Украине 13 декабря внесут после соответствующих уточнений.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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