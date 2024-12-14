Ликвидировано ещё 1040 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне против Украины

Генштаб обновил потери России в войне против Украины.

По сообщениям ведомства, потери России в войне против Украины на 14 декабря 2024 года:

личного состава – 761 160 (+1040) человек ликвидировано

танков - 9539 (+2)

боевых бронированных машин – 19 675 (+0)

артиллерийских систем – 21 102 (+24)

РСЗО - 1253 (0)

средства ПВО - 1023 (0)

самолетов - 369 (0)

вертолетов - 329 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 229 (+53)

крылатые ракеты - 2861 (0)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн – 31 217 (+40)

специальная техника - 3644 (+2)

Генштаб сообщил, что данные по сбитым ракетам и беспилотникам во время массированной атаки России по Украине 13 декабря внесут после соответствующих уточнений.