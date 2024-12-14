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Головко предположил, почему Цыганков часто травмируется

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К сожалению, Виктору никак не удается избавиться от этих неприятностей

Головко предположил, почему Цыганков часто травмируется

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Александр Головко прокомментировал высокую травматичность полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова.

"Да, Виктор Цыганков в молодости тоже был подвержен травмам. Это психосоматика, генетика, так мне кажется. Кто-то готов к определенным нагрузкам, а физиология Цыганкова не позволяла этого делать. Но говорить о том, что этого не будет, я не могу, потому что это тяжелая работа. Я говорю о достижении высокого класса", - сказал Головко.

В текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сейчас продолжается его третья травма в сезоне.

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Александр Головко Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
FanDay
Опубликовал: Виктор Иванчук
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