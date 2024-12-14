Головко предположил, почему Цыганков часто травмируется

Украинский тренер Александр Головко прокомментировал высокую травматичность полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова.

"Да, Виктор Цыганков в молодости тоже был подвержен травмам. Это психосоматика, генетика, так мне кажется. Кто-то готов к определенным нагрузкам, а физиология Цыганкова не позволяла этого делать. Но говорить о том, что этого не будет, я не могу, потому что это тяжелая работа. Я говорю о достижении высокого класса", - сказал Головко.