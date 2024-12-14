Головко предположил, почему Цыганков часто травмируется
К сожалению, Виктору никак не удается избавиться от этих неприятностей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Александр Головко прокомментировал высокую травматичность полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова.
"Да, Виктор Цыганков в молодости тоже был подвержен травмам. Это психосоматика, генетика, так мне кажется. Кто-то готов к определенным нагрузкам, а физиология Цыганкова не позволяла этого делать. Но говорить о том, что этого не будет, я не могу, потому что это тяжелая работа. Я говорю о достижении высокого класса", - сказал Головко.
В текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сейчас продолжается его третья травма в сезоне.
Популярное сейчас
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Соперники Украины в отборе на ЧМ-2026, карта без Крыма от ФИФА, поражение Ворсклы. Главные новости за 13 декабря
- Ермак рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку