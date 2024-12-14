"Колесник сказал, что у нас беспорядок в раздевалке. Говорил, что неправильно тренируем": Дулуб рассказал о периоде работы в ЛНЗ

Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал о периоде работы в черкасском клубе, вспомнив результаты команды и личные отношения с руководством.

- Давайте подытожим выступление "ЛНЗ" под вашим руководством. Назовите лучший и худший матч?

- Ключевые результаты нашей работы демонстрируют статистические показатели. Нам удалось поднять "ЛНЗ" на восемь позиций по сравнению с тем местом, на котором приняли команду. Лучший показатель был только у Максимова с "Днепром-1": +9.

Лучшего матча не было, потому что осенью и весной мы стояли только на первом уровне модели игры - это построение обороны и вертикальная игра. За девять месяцев у нас было три разные команды сроком по три месяца каждая. Вторая модель предполагала бы контроль мяча, контр-прессинг в верхней части поля и выход на другой режим по общекомандной скорости. Но ее мы из-за ограниченности во времени не реализовали.

Со знаком плюс я бы отметил матч с "Днепром-1" (1:1), "Динамо" (1:1) и второй тайм с "Колосом" (3:1). Если говорить о динамике результатов и качестве игры, то они улучшались. Повторюсь, это с учетом того, что осенью и весной у нас были совершенно разные по именам и качеству игроков команды. Больше всего очков мы завоевывали именно в конце этих периодов времени.

Что касается провальных матчей, то это игра с "Минаем" (1:2). Но на это был ряд причин. Мы приехали с трехмесячных сборов за день до игры, плюс поле было в ужасном состоянии, ноги игроков увязли в грунте. На таком газоне невозможно было проводить быстрые атаки и выстраивать позиционную игру. Как мне показалось по состоянию игроков, мы "выиграли матч еще до игры".

На третьей встрече с руководством в ноябре меня спросили о перспективах команды. Я ответил, что если повезет, то мы можем начать борьбу за еврокубки. На мой взгляд, если бы мы обыграли тогда "Минай", то могли бы занять не седьмое место, а чуть выше. Но это лишь мои предположения.

- Топ-3 игроков "ЛНЗ" в ваш период?

- Поделю на осенний и весенний период, где главной задачей для тренерского штаба из-за лимита времени было "построение раздевалки". На осеннем отрезке это прежде всего Рыбалка, Селин, Ковалев и Пеньков. Весной - А.Тарасенко, несмотря на то, что мало играл, Шестаков, Бойко и Тилль. Оливье играл связующую роль между украинцами и легионерами. Человек знает пять языков! С Бессалой он говорил на французском, с косоварами - на английском, с украинцами - на украинском. Но, если говорить в целом, сложно кого-то выделить. Мы были сильны прежде всего Командой.

- Какие отношения были у вас с руководством "ЛНЗ"?

- Очень благодарен Дмитрию Викторовичу и Виктору Дмитриевичу Кравченко, Андрею Вячеславовичу и Вячеславу Андреевичу Полтавцам - они меня всегда поддерживали. На первом совещании Дмитрий Викторович сказал: "Нужно помочь тренеру разобраться в ситуации". Нужно отдать должное, они делали все, что от них зависело. Зарплаты и премиальные в "ЛНЗ" всегда выплачивались стабильно и своевременно.

Больше всего общался с президентом клуба - Андреем Вячеславовичем Полтавцом, потому что он почти всегда был в офисе. Также на месте постоянно были спортивный директор Евгений Владимирович Тарасенко и технический директор Андрей Геннадьевич Колесник. С владельцами клуба у меня было четыре встречи - три осенью и одна весной.

Всегда просил, чтобы после матча мне звонили, говорил Виктору Дмитриевичу: "Набирайте, обсудим игру, все объясню". Но мне так и не звонили, хотя в "Черноморце" и "Карпатах" я всегда общался с владельцами клубов после игры. К тому же инициатива всегда исходила от них.

Четвертую встречу тренерского штаба с руководством инициировал технический директор Андрей Геннадьевич Колесник, который сказал, что у нас беспорядок в раздевалке. Говорил, что неправильно тренируем.

Я ответил: "Беспорядка в раздевалке не вижу. Да, есть трения с опытными игроками, не всем нравится сидеть на скамейке запасных. Но наша задача - выжать максимальную пользу из имеющихся ресурсов и выполнить задачу, поставленную руководством".

Пример Дениса Олейника (3 забитых мяча при выходе на замену, шесть набранных очков в матчах против Полесья и Зари) говорит о том, что все было сделано правильно. Любой конфликт, возникающий в раздевалке, можно обратить на пользу команде, мотивируя при этом игроков.

Более того, мы предвидели, что весной может быть небольшая турбулентность, пока футболисты «притрутся» друг к другу, о чем еще осенью предупреждал руководство.

Что касается нашего тренировочного процесса, то мерилом всего является результат и прогресс игроков. И рассуждать о том, правильно все делается или нет может только компетентный в этом деле специалист.

- Какие отношения у вас были с Колесником?

- Деловые. Каждый работник клуба имеет должностную инструкцию, кто за что отвечает. На тот момент он - технический директор, который отвечал за строительство клубной базы, а я - главный тренер, который отвечал за конечный результат. И я совсем не вмешивался в его работу.

- Конфликты с Колесником были?

- С моей стороны нет. Но откровенные разговоры были, особенно, если меня что-то не устраивало. Например, качество полей на тренировочных сборах, и об этом прямо говорил Колеснику.