  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Нельзя быть легкомысленными". Микитин оценил результаты жеребьевки квалификации ЧМ для сборной Украины
В тренде

"Нельзя быть легкомысленными". Микитин оценил результаты жеребьевки квалификации ЧМ для сборной Украины

Общие новости

Главное не повторять старых ошибок

"Нельзя быть легкомысленными". Микитин оценил результаты жеребьевки квалификации ЧМ для сборной Украины

Фото: МФК Металург

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Чемпионата мира.

"Считаю, что украинской сборной со жребием повезло. Теперь главное не повторять старых ошибок, когда наши ребята проваливали в отборочных соревнованиях старт, а потом тратили огромные усилия, чтобы выбраться из пропасти.

Поскольку в нашей группе всего четыре участника и турнир будет скоротечным, поэтому нельзя быть легкомысленными. Конечно, рулевой Сергей Ребров будет настраивать подопечных на завоевание первого места и прямой путевки на ЧМ.

Конечно, главным конкурентом будет кто-то из пары Франция - Хорватия. Впрочем, нельзя недооценивать и исландцев и азербайджанцев, особенно в матчах на их поле.

У украинской сборной есть немало козырей: довольно сбалансированный состав; есть лидеры, которые имеют за спиной ценный международный опыт; квалифицированный главный тренер. Остается только по максимуму воспользоваться ими", - сказал Микитин.

В 1-м туре отбора сборная Украины сыграет с победителем пары Франция - Хорватия. Матч должен состояться в сентябре 2025-го года.

По теме
yellow-arrow
УАФ провела детский Кубок развития в новом городе Украины
yellow-arrow
Скоро. Анчелотти сообщил Лунину, когда тот получит игровое время
yellow-arrow
Воздушные Силы сообщили о потере молодого пилота, который бил оккупантов на самых горячих направлениях фронта
Украина Владимир Микитин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
14.12.2024 в 17:51
В збірної України є великий досвід матчів плей-офф. Думаю прийдеться ним скористатись.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
14.12.2024 в 17:51
В збірної України є великий досвід матчів плей-офф. Думаю прийдеться ним скористатись.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости