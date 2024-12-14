"Нельзя быть легкомысленными". Микитин оценил результаты жеребьевки квалификации ЧМ для сборной Украины
Главное не повторять старых ошибок
Фото: МФК Металург
Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Чемпионата мира.
"Считаю, что украинской сборной со жребием повезло. Теперь главное не повторять старых ошибок, когда наши ребята проваливали в отборочных соревнованиях старт, а потом тратили огромные усилия, чтобы выбраться из пропасти.
Поскольку в нашей группе всего четыре участника и турнир будет скоротечным, поэтому нельзя быть легкомысленными. Конечно, рулевой Сергей Ребров будет настраивать подопечных на завоевание первого места и прямой путевки на ЧМ.
Конечно, главным конкурентом будет кто-то из пары Франция - Хорватия. Впрочем, нельзя недооценивать и исландцев и азербайджанцев, особенно в матчах на их поле.
У украинской сборной есть немало козырей: довольно сбалансированный состав; есть лидеры, которые имеют за спиной ценный международный опыт; квалифицированный главный тренер. Остается только по максимуму воспользоваться ими", - сказал Микитин.
В 1-м туре отбора сборная Украины сыграет с победителем пары Франция - Хорватия. Матч должен состояться в сентябре 2025-го года.
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